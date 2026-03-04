Feridos foram socorridos e encaminhados para a UPA Vergueiro - Reprodução / Google Street View

Publicado 04/03/2026 13:51

Uma briga familiar terminou com um morto e outros dois feridos na manhã desta quarta-feira, 4, na Liberdade, no centro de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, a discussão envolveu dois irmãos e um tio. Na ocasião, um dos rapazes, ainda não identificado, agrediu o tio e efetuou disparos contra o próprio irmão. Em seguida, atirou contra a própria cabeça.

Equipes de resgate foram acionadas e realizaram atendimento pré-hospitalar. O autor dos disparos morreu no local. Os outros dois feridos foram socorridos e encaminhados para a UPA Vergueiro. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.