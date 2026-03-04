Feridos foram socorridos e encaminhados para a UPA VergueiroReprodução / Google Street View
Briga familiar deixa um morto e dois baleados em SP
Segundo a PM, homem atirou contra o irmão e o tio antes de disparar contra a própria cabeça
Lula afirma que fome em Cuba é resultado de 'perseguição ideológica'
Presidente defendeu maior direcionamento de recursos públicos para combate à pobreza
CPI do Crime Organizado cancela sessão após prisão de Vorcaro
Comissão ouviria banqueiro e cunhado
Ex-diretor e ex-servidor do BC receberam dinheiro para ajudar Vorcaro, diz PF
Operação investiga a suspeita de um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a instituição
Acordo Mercosul-UE ganha urgência no Senado e vai direto ao plenário, sem passar por comissão
Análise está marcada para a tarde desta quarta (4)
PF aponta que jornalista era alvo de Vorcaro: 'Quero mandar dar um pau. Quebrar todos os dentes'
Dono do Banco Master é suspeito de comandar uma estrutura privada de vigilância e coerção
