Acordo Mercosul-UE ganha urgência no Senado e vai direto ao plenário, sem passar por comissão
Análise está marcada para a tarde desta quarta (4)
PF aponta que jornalista Lauro Jardim era alvo de Vorcaro: 'Quero mandar dar um pau. Quebrar todos os dentes'
Dono do Banco Master é suspeito de comandar uma estrutura privada de vigilância e coerção
Relatores das CPIs do Crime e do INSS reagem à prisão de Vorcaro: 'Ninguém está acima da lei'
Banqueiro do Banco Master foi detido em operação deflagrada pela PF
Caso Master: Cunhado de Vorcaro se entrega à PF
Casado com a irmã do banqueiro, Fabiano Zettel é pastor evangélico e foi o maior doador da campanhas eleitorais Bolsonaro e Tarcísio
Banco Master: Vorcaro mantinha estrutura de intimidação de pessoas, cita ministro
Empresário foi preso novamente pela PF
Homem é preso por sequestrar filha de 2 anos em SP e ameaçar atear fogo em carro
Policiais militares encontraram a criança encharcada de etanol
