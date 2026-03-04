Jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo e da rádio CBNReprodução/ redes sociais
- "Esse Lauro Jardim bate cartão todo domingo? Hrs hein. Lanço uma nova sua? Positiva", enviou Mourão no WhatsApp.
- "Cara escroto".
- "Tinha que colocar gente seguindo esse cara. Pra pegar tudo dele", sugeriu Vorcaro.
- "Vou fazer isto."
- "Esse Lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto", disse o banqueiro.
Em seguida, Mourão reage com dois símbolos de sinal positivo à mensagem em que Vorcaro manifesta a intenção de "Quebrar todos os dentes" do jornalista. Na sequência, escreve "Estamos em cima de todos os links negativos vamos derrubar todos e vamos soltar positivas".
Ainda em referência à mensagem de Vorcaro "Quero dar um pau nele", Mourão questiona. "Pode? Vou olhar isso...". Em resposta, Vorcaro confirma "Sim".
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário", foi preso preventivamente na manhã desta quarta. O ministro André Mendonça argumentou que a prisão do "longamanus violento" de Daniel Vorcaro ocorre "para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal".
Em nota, o jornal O Globo repudiou "veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o colunista Lauro Jardim, um dos mais respeitados jornalistas do país. A ação, como destacado pelo ministro André Mendonça, visava 'calar a voz da imprensa', pilar fundamental da democracia".
As investigações indicam que Vorcaro "manteve relação contratual com Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, responsável pela coordenação de atividades voltadas à obtenção de informações, monitoramento de pessoas e levantamento de dados considerados relevantes para os interesses do grupo".
"Nesse contexto, foram identificadas tratativas relativas à execução dessas atividades e à mobilização de equipes responsáveis pela extração e coleta dos dados de interesse do grupo criminoso", diz o relatório da PF.
A defesa de Daniel Vorcaro informa que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça.
A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta.
Reitera sua confiança no devido processo legal e no regular funcionamento das instituições.
