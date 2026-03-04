Jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo e da rádio CBN - Reprodução/ redes sociais

Publicado 04/03/2026 12:14 | Atualizado 04/03/2026 12:35

Em troca de mensagens interceptadas pela Polícia Federal (PF), Daniel Vorcaro teria solicitado a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o 'Sicário', responsável pela execução de atividades voltadas à obtenção de informações sigilosas e ao monitoramento de pessoas, que o jornalista Lauro Jardim, do jornal "O Globo" e da rádio "CBN", fosse agredido em um assalto forjado.

O dono do Banco Master, preso nesta quarta-feira (4) na terceira fase da Operação Compliance Zero, é suspeito de comandar uma estrutura privada de vigilância e coerção, denominada "A Turma", voltada à obtenção ilegal de informações sigilosas e à intimidação de críticos da instituição financeira.



- "Esse Lauro Jardim bate cartão todo domingo? Hrs hein. Lanço uma nova sua? Positiva", enviou Mourão no WhatsApp.

- "Sim", respondeu o banqueiro.



- "Cara escroto".



- "Tinha que colocar gente seguindo esse cara. Pra pegar tudo dele", sugeriu Vorcaro.



- "Vou fazer isto."



- "Esse Lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto", disse o banqueiro.



Em seguida, Mourão reage com dois símbolos de sinal positivo à mensagem em que Vorcaro manifesta a intenção de "Quebrar todos os dentes" do jornalista. Na sequência, escreve "Estamos em cima de todos os links negativos vamos derrubar todos e vamos soltar positivas".



Ainda em referência à mensagem de Vorcaro "Quero dar um pau nele", Mourão questiona. "Pode? Vou olhar isso...". Em resposta, Vorcaro confirma "Sim".



Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário", foi preso preventivamente na manhã desta quarta. O ministro André Mendonça argumentou que a prisão do "longamanus violento" de Daniel Vorcaro ocorre "para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal".



Em nota, o jornal O Globo repudiou "veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o colunista Lauro Jardim, um dos mais respeitados jornalistas do país. A ação, como destacado pelo ministro André Mendonça, visava 'calar a voz da imprensa', pilar fundamental da democracia".



As investigações indicam que Vorcaro "manteve relação contratual com Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, responsável pela coordenação de atividades voltadas à obtenção de informações, monitoramento de pessoas e levantamento de dados considerados relevantes para os interesses do grupo".



"Nesse contexto, foram identificadas tratativas relativas à execução dessas atividades e à mobilização de equipes responsáveis pela extração e coleta dos dados de interesse do grupo criminoso", diz o relatório da PF.



A defesa de Daniel Vorcaro informa que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça.



A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta.



Reitera sua confiança no devido processo legal e no regular funcionamento das instituições.