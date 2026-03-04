Menina, que foi devolvida à mãe, sofreu um ferimento na perna e foi encaminhada à UPA Amanda - Reprodução / Google Street View

Menina, que foi devolvida à mãe, sofreu um ferimento na perna e foi encaminhada à UPA AmandaReprodução / Google Street View

Publicado 04/03/2026 10:35

Um homem, de 32 anos, foi preso, nesta segunda-feira (2), por sequestrar a filha, de 2 anos, e ameaçar atear fogo nela para intimidar a ex-mulher, em Hortolândia, no interior de São Paulo. Os policiais militares encontraram a criança encharcada de etanol.

Segundo informações da PM, a mãe da menina procurou uma base da corporação após a filha ser levada pelo ex-marido. Ela apresentou áudios com ameaças enviadas pelo homem, nos quais ele dizia que colocaria fogo no carro com a criança dentro.

"A polícia já está atrás de mim, vou botar fogo no carro com tudo dentro só para você saber quem sou eu", afirmou o homem em uma das gravações.

Os agentes iniciaram um cerco estratégico na estrada que liga os municípios de Hortolândia e Sumaré.

"Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor tentou fugir, mas perdeu o controle da direção e capotou. Após o acidente, os policiais ouviram o choro da menina e quebraram o vidro traseiro para resgatá-la em segurança", informou a corporação.

A menina, que foi devolvida à mãe, sofreu um ferimento na perna e foi encaminhada à UPA Amanda, onde recebeu atendimento médico. O criminoso foi preso em flagrante e levado ao Plantão Policial de Sumaré.