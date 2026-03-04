Menina, que foi devolvida à mãe, sofreu um ferimento na perna e foi encaminhada à UPA AmandaReprodução / Google Street View
Homem é preso por sequestrar filha de 2 anos em SP e ameaçar atear fogo em carro
Policiais militares encontraram a criança encharcada de etanol
Em quatro anos, vítimas de feminicídio aumentaram 96% no estado de SP
No país, a alta no mesmo período foi de 14,5%
STF afasta prefeito e vice de Macapá por fraude em hospital
Há indícios da atuação de um grupo formado por agentes públicos e empresários
Acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e seis feridos em SP
Motorista do coletivo faleceu no local e duas faixas da rodovia seguem interditadas
Fisiculturista é preso em academia após agredir mulher em MG
Vítima relatou ter sofrido chutes, socos e tapas
Banco Master: Daniel Vorcaro é preso novamente pela PF
Operação investiga a suspeita de um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a instituição
