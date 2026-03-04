Empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro - Reprodução/ redes sociais

Publicado 04/03/2026 11:39

O empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, se entregou à Polícia Federal (PF) após ser alvo e não ser localizado durante nova fase da operação Compliance Zero nesta quarta-feira (4).

Segundo a PF, essa fase tem o objetivo de investigar a "possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa".



Casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro, Zettel é pastor evangélico e foi o maior doador da campanhas eleitorais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com R$ 3 milhões, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), com R$ 2 milhões.