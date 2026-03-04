O empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, se entregou à Polícia Federal (PF) após ser alvo e não ser localizado durante nova fase da operação Compliance Zero nesta quarta-feira (4).
Segundo a PF, essa fase tem o objetivo de investigar a "possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa".
Casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro, Zettel é pastor evangélico e foi o maior doador da campanhas eleitorais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com R$ 3 milhões, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), com R$ 2 milhões.
Zettel ganhou destaque no empreendedorismo, especialmente com marcas de rede de alimentos, e uma academia de luxo. Ele já tinha sido preso em janeiro pela PF quando se preparava para embarcar em um voo comercial no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
