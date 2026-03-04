O ex-diretor do BC Paulo Sérgio Neves de Souza foi um dos alvos da operação da Polícia FederalAgência Câmara

Brasília - O Banco Central (BC) confirmou que identificou indícios de que dois servidores receberam vantagens indevidas do Banco Master e comunicou os fatos à Polícia Federal. Essa comunicação resultou na operação contra o ex-diretor de Fiscalização Paulo Sérgio Neves de Souza e o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária Belline Santana nesta quarta-feira, 4.
"De imediato, o Banco Central afastou cautelarmente os referidos servidores do exercício de seus cargos e do acesso às dependências da instituição e a seus sistemas, instaurou procedimentos correcionais para apuração dos fatos e comunicou os indícios de prática de crimes à Polícia Federal", informou a autoridade monetária em nota divulgada no começo da tarde desta quarta.
A autarquia afirmou que as investigações da PF são "passo essencial para o pleno esclarecimento dos fatos". Disse, ainda, que as infrações identificadas serão sujeitas à "devida resposta sancionatória, de acordo com a lei", respeitando-se o devido processo legal e o direito à ampla defesa.