Maitê conquistou o público com sua alegriaReprodução / Redes sociais

Publicado 04/03/2026 14:38

Maitê, de apenas 4 anos, emocionou a internet ao aparecer dançando ao lado de enfermeiras no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Em tratamento contra o câncer, a menina conquistou os internautas. O vídeo já ultrapassa 13,4 milhões de visualizações e soma 1,8 milhão de curtidas.

"Maitê fez as amigas darem uma pausa no plantão e entrarem na dança com ela. Obrigada demais, equipe de enfermagem, pelo muito carinho e cuidado com a Maitê. Aí nem aparece a metade da equipe abençoada que vocês são", escreveu Priscila Cardoso Lago, de 41 anos, mãe da menina.

Diagnosticada em março de 2025 com nefroblastoma, conhecido também como Tumor de Wilms, um tipo de câncer renal infantil, a pequena Maitê conquistou o público com sua alegria.

O vídeo que viralizou foi gravado no dia 20 de fevereiro. "A princesa e os anjos de branco", comentou um dos internautas.

Priscila Cardoso explica que Maitê ainda não consegue compreender a repercussão do vídeo. "Ela não entende a dimensão do que isso significa, mas adora saber que recebeu muitas curtidas. Ela ama fazer vídeos e pede para filmar cada passo que dá", disse ao portal "Crescer".



"Virou uma mensagem de esperança para muitas famílias. Receber mensagens de apoio e relatos de outras mães tem sido emocionante. Transformar dor em inspiração tem dado um novo sentido a tudo isso."