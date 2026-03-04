Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como 'Sicário', foi encontrado inconsciente em cela - Reprodução/Redes Sociais

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como 'Sicário', foi encontrado inconsciente em celaReprodução/Redes Sociais

Publicado 04/03/2026 18:20 | Atualizado 04/03/2026 18:35

Cúmplice do banqueiro Daniel Vorcaro, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como 'Sicário', tentou cometer suicídio em cela da Superintendência Regional da Polícia Federal, em Minas Gerais.

O alvo da Operação Compliance Zero foi um dos presos nesta quarta-feira (4). Os agentes identificaram movimentações estranhas no espaço em que Mourão estava sob custódia, onde foi encontrado inconsciente.

Em nota, a PF informou que "policiais federais que estavam no local prestaram socorro imediato, iniciando procedimentos de reanimação e acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)". Mourão foi atendido pela equipe médica que no local e em seguida encaminhado para a rede hospitalar. O estado de saúde do custodiado não foi divulgada.

O ocorrido foi comunicado ao gabinete do ministro relator no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, e entregará todos os registros em vídeo referentes à situação.



Será aberto procedimento de apuração para esclarecer as circunstâncias do fato.



Sicário



Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário", trabalhava em conjunto ao banqueiro Daniel Vorcaro e era responsável pela execução de atividades voltadas à obtenção de informações sigilosas e ao monitoramento de pessoas.

Em troca de mensagens entre Mourão e Vorcaro, o banqueiro solicitou que o jornalista Lauro Jardim fosse agredido em um assalto forjado.

"Esse Lauro, quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto", disse o Vorcaro.

Peça ajuda



Caso esteja com pensamentos ou sentimentos de querer acabar com a própria vida, ou conhece alguém que esteja nessa situação, busque acolhimento em sua rede de apoio, como familiares, amigos e educadores, e também em serviços de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, é muito importante conversar com alguém de confiança e não hesitar em pedir ajuda, inclusive para buscar serviços de saúde.



O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone (188), e-mail, chat e voip 24 horas todos os dias.



Serviços de apoio:



Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e Unidades Básicas de Saúde (Saúde da família, Postos e Centros de Saúde);



UPA 24H, SAMU 192, Pronto Socorro; Hospitais;



Centro de Valorização da Vida – 188 (ligação gratuita).