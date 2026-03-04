Projetos buscam agilizar a ajuda aos afetados pelas chuvas na Zona da Mata MineiraTomaz Silva/Agência Brasil
Câmara aprova urgência para projetos de auxílio a moradores e empresas da Zona da Mata Mineira
Propostas de autoria dos deputados Aécio Neves e Paulo Abi-Ackel passam a ter tramitação acelerada
Câmara aprova urgência para projetos de auxílio a moradores e empresas da Zona da Mata Mineira
Propostas de autoria dos deputados Aécio Neves e Paulo Abi-Ackel passam a ter tramitação acelerada
Governo publica decreto que regulamenta salvaguardas em acordos bilaterais
Decisão é destinada a proteger setores de possíveis surtos de importação decorrentes de relações de livre comércio
Equipe de Vorcaro usou técnica hacker para roubar senhas de funcionários do Ministério Público
'Spear phising' permitiu o acesso a sistemas de investigação internacionais, como a Interpol e o FBI
Carlos Viana deve pedir ao Supremo prorrogação dos trabalhos da CPMI do INSS
Em conversas reservadas, o presidente do Senado observou que o máximo a ser concedido é um prazo de dez dias para a comissão terminar o seu relatório
Cúmplice de Vorcaro tentou se matar em superintendência da PF
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como 'Sicário', foi preso nesta quarta-feira (4)
CCJ da Câmara aprova pedido de audiências com Haddad e Luiz Marinho sobre escala 6x1
Ainda não há data marcada para o comparecimento dos ministros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.