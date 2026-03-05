Famílias monoparentais recebem duas cotas, e INSS poderá antecipar valores de BPC e auxílio-doençaMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Câmara aprova auxílio de R$ 600 para atingidos por calamidade na Zona da Mata de Minas
Benefício será pago por seis meses a maiores de 18 anos que perderam casas
Brasil pede à OMS inclusão de CID de feminicídio
Proposta deve passar por avaliação técnica e deliberação da organização e de seus Estados-membros
Flávio Bolsonaro passa por duas cirurgias em Brasília
Senador corrigiu o grau de hipermetropia
Estamos preocupados com a escalada de preços dos alimentos, diz ministro
Paulo Teixeira comentou sobre o importo do conflito no Oriente Médio
Aprovação da PEC da Segurança pela Câmara prepara País para combater crime organizado, diz Lula
Presidente fez questão de ressaltar que a proposta 'teve origem em nosso governo'
STF forma maioria para manter Bolsonaro preso na Papudinha
Ministros da Primeira Turma acompanham relator Alexandre de Moraes
