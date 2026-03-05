Até o início da semana, Ubá havia registrado sete mortes causadas pelas chuvasAFP
Bombeiros continuam buscas pela última pessoa ainda desaparecida em Ubá
Equipes operam remotamente aeronaves com câmera térmica
Bombeiros continuam buscas pela última pessoa ainda desaparecida em Ubá
Equipes operam remotamente aeronaves com câmera térmica
Entenda quais são os pontos centrais da PEC da Segurança Pública
Texto vai para o Senado e, se aprovado, será promulgado
Câmara aprova auxílio de R$ 600 para atingidos por calamidade na Zona da Mata de Minas
Benefício será pago por seis meses a maiores de 18 anos que perderam casas
Brasil pede à OMS inclusão de CID de feminicídio
Proposta deve passar por avaliação técnica e deliberação da organização e de seus Estados-membros
Flávio Bolsonaro passa por duas cirurgias em Brasília
Senador corrigiu o grau de hipermetropia
Estamos preocupados com a escalada de preços dos alimentos, diz ministro
Paulo Teixeira comentou sobre o importo do conflito no Oriente Médio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.