Danilo Forte afirmou que manterá a pré-candidatura à vaga no TCU - Reprodução

Publicado 05/03/2026 18:42

O deputado federal Danilo Forte (CE) anunciou a sua desfiliação do União Brasil, nesta quinta-feira, 5, e criticou o que chamou de "jogo de postergação da presidência do partido" para escolher a candidatura da bancada para o Tribunal de Contas da União (TCU). As declarações ocorreram após uma reunião do parlamentar com o presidente do partido, Antonio Rueda, em Brasília.

Na ocasião, Forte disse ter aguardado um cronograma desde o ano passado para o partido decidir qual candidato lançará ao TCU. O deputado Elmar Nascimento (União-BA), ex-líder do partido na Câmara, também pleiteia a vaga. Porém, o partido adiou o anúncio para fevereiro, o que também não ocorreu.

"Quem me conhece sabe do meu perfil, eu não faço lambança, eu não sou do jogo da enrolação, eu sou do jogo da proposição, da ação concreta e do compromisso com a responsabilidade", afirmou Forte em coletiva de imprensa.

O deputado continuou: "Então, se o partido fez um cronograma, se eu tive a paciência de esperar a execução orçamentária, se por diversas vezes tive reuniões com o líder do partido, e o partido mesmo assim não conseguiu ter uma definição clara, não cabe a mim de novo continuar nesse jogo de enrolação".

Forte então assinou o documento com o pedido de desfiliação diante da imprensa. "Deixei muito claro inclusive, numa reunião que eu tive hoje à tarde, ao presidente do partido, Antonio Rueda, o meu desligamento do União Brasil", disse.

O parlamentar disse que continua com a candidatura ao TCU. Em relação ao partido no qual se filiará, o deputado disse ter recebido convites, mas ainda não tem definição. A decisão ocorre no primeiro dia da janela partidária, período entre 5 de março e 3 de abril no qual os deputados poderão mudar de partido sem perderem seus mandatos.

A vaga no TCU à qual Forte se refere foi aberta com a saída de Aroldo Cedraz da Corte, em 26 de fevereiro. É prerrogativa da Câmara indicar o substituto. O presidente da Câmara ainda não agendou a data da eleição. A votação será secreta.

Um acordo de 2024 previa o apoio do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ao deputado Odair Cunha (PT-MG). Motta tem mantido o apoio a Odair, mas outros partidos lançaram concorrentes: o PL, com Hélio Lopes (RJ), e o PSD, com Hugo Leal (RJ).