Dados foram divulgados nesta sexta-feira, 6, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)Divulgação

Publicado 06/03/2026 14:22

Após uma sequência de altas em 2025, a quantidade de beneficiários de planos de saúde diminuiu 0,17% em janeiro, para 52,996 milhões, enquanto os planos exclusivamente odontológicos tiveram redução de 0,06% para 35,487 milhões de convênios ativos. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 6, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

No mês, houve a redução de 91 mil beneficiários dos planos de saúde convencionais e de 23 mil de convênios odontológicos.

Contudo, na comparação com janeiro de 2025 o saldo é positivo em 1 milhão de beneficiários na saúde suplementar e de 1,1 milhão nos planos odontológicos.

Ao todo, existem 667 operadoras de saúde ativas com beneficiários no País, e a taxa de cobertura é de 26,1% da população.

Modalidades

Na assistência médica, a modalidade de planos coletivos empresariais se mantém em larga vantagem, com 38,684 milhões de clientes. Os planos individuais somam 8,483 milhões, o coletivo por adesão tem 5,804 milhões.

Já nos planos exclusivamente odontológicos, 26,594 milhões são da modalidade coletivo empresarial, enquanto 5,747 milhões estão em planos individuais ou familiares.