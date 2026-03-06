Moisés Galdino começou a apresentar sinais de infarto - Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/03/2026 11:24

Um pastor da Igreja do Nazareno, identificado como Moisés Galdino, de 53 anos, morreu nesta quarta-feira (4) após passar mal dentro de um motel no bairro Canaãzinho, em Ipatinga, Minas Gerais. O religioso, que era casado, estava no estabelecimento com outra mulher.

Moisés começou a apresentar sinais de infarto, momento em que a mulher que o acompanhava acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar também foi chamada.

Ao chegarem ao motel, os agentes receberam a informação de que a mulher havia ido embora. Antes de sair, ela disse aos socorristas do Samu que o homem era casado e, por isso, não aguardaria a chegada da PM. Segundo o relato, o pastor teria caído e desmaiado após manter relação sexual. As informações são do "Metrópoles".

A equipe médica tentou reanimar Moisés por cerca de uma hora, mas ele não resistiu e morreu no local. O corpo, sem sinais de violência, teve o reconhecimento feito pela mulher do religioso.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Moisés Galdino. O espaço está aberto para manifestações.