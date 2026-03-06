Dos 18 animais, sete morreram devido à falta de espaço e de oxigênio - Divulgação / PRF

Dos 18 animais, sete morreram devido à falta de espaço e de oxigênioDivulgação / PRF

Publicado 06/03/2026 10:09 | Atualizado 06/03/2026 10:40

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou um carro transportando 18 bodes na BR-104, em Caruaru, Pernambuco. Os animais estavam amontoados na parte de trás do veículo. Sete, no entanto, estavam mortos.

Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da corporação realizavam uma ronda na rodovia, na última terça-feira (3), quando avistaram um carro estacionado no acostamento, sem ninguém por perto. O veículo estava destravado e, ao abrirem as portas e o porta-malas, os agentes se depararam com os bodes amontoados e sem qualquer ventilação.



Dos 18 animais, sete morreram devido à falta de espaço e de oxigênio. Os que sobreviveram seguiram para o pátio da Delegacia da PRF de Caruaru, onde receberam água e alimentação.

A corporação recebeu a informação de que os animais haviam sido roubados de uma fazenda no dia anterior, assim como o carro usado no transporte, que pertencia ao caseiro.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para identificação dos assaltantes.