PRF apreende veículo do 'Sicário' de Daniel VorcaroDivulgação/ PRF
Nenhum material ilegal foi encontrado com o casal que estava no carro, e os ocupantes também não possuíam mandados de prisão em aberto. A dupla foi presa por ordem do STF.
Vídeo: PRF apreende carro de luxo blindado do 'Sicário' de Vorcaro durante abordagem em MG
Investigações indicam que o matador de aluguel pertence a uma milícia de intimidação privada do dono do Banco Master
Sobe para 12 número de mortos em desabamento de lar de idosos em MG
Última vítima foi localizada; entre os resgatados com vida está uma criança de 2 anos
Advogado contesta PF e diz que 'Sicário' de Vorcaro está vivo, sem protocolo de morte cerebral
Defesa se Luiz Phillipi Mourão afirma que boletim médico relata estado grave de saúde
Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para presídio federal
PF disse que há risco à segurança pública em penitenciária estadual
Vorcaro e namorada fizeram planos para carnaval no Rio com a filha de Trump
Lista de convidados continha nomes de celebridades importantes, como Paul Pogba
