PRF apreende veículo do 'Sicário' de Daniel VorcaroDivulgação/ PRF

Publicado 06/03/2026 08:05 | Atualizado 06/03/2026 08:09

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma Range Rover blindada pertencente a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como o "Sicário" do empresário Daniel Vorcaro. A abordagem ao veículo aconteceu na BR- 381, em Pouso Alegre, em Minas Gerais.

Segundo a corporação, no carro de luxo estava um casal, que se deslocava de Belo Horizonte (MG) para São Paulo (SP). Ao serem questionados, eles informaram aos agentes que o veículo pertencia a um amigo.

"Além de descobrirem o proprietário do automóvel, a equipe PRF identificou uma restrição de circulação imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e ainda irregularidade quanto ao licenciamento", detalhou a corporação.

Veja o vídeo:

A abordagem ocorreu poucas horas após a prisão de Mourão e do empresário Daniel Vorcaro durante a Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã da última quarta-feira (4). A palavra "sicário" significa "matador de aluguel".

As investigações indicam que "Sicário" pertence a uma milícia de intimidação privada do empresário Daniel Vorcaro e revelam que eles tinham acesso a dados sensíveis em diversos sistemas restritos do governo e até mesmo de organizações estrangeiras, além de intimidar e perseguir empregados do próprio Vorcaro e jornalistas

O veículo blindado, avaliado em mais de R$ 700 mil, foi apreendido pela PRF e encaminhado para custódia, ficando à disposição da Justiça.



Nenhum material ilegal foi encontrado com o casal que estava no carro, e os ocupantes também não possuíam mandados de prisão em aberto. A dupla foi presa por ordem do STF.