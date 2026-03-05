Ministro André Mendonça aceitou os argumentos da PF e autorizou a transferência de Daniel VorcaroJosé Cruz/Agência Brasil
Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para presídio federal
PF disse que há risco à segurança pública em penitenciária estadual
Vorcaro e namorada fizeram planos para carnaval no Rio com a filha de Trump
Lista de convidados continha nomes de celebridades importantes, como Paul Pogba
Sete em cada dez mulheres relatam já terem sofrido assédio, diz estudo
Ruas e espaços públicos são os principais lugares
Dino suspende decisão da CPMI do INSS que quebrou sigilos de Lulinha
Comissão não poderia ter aprovado requerimentos em bloco, diz ministro
Queda na conservação de espécies migratórias pautará encontro da ONU
Conferência será realizada em Campo Grande a partir de 23 de março
Conflito no Oriente pode elevar exportações de combustível do Brasil
Em contrapartida, vendas de carne devem cair temporariamente
