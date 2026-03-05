Ministro André Mendonça aceitou os argumentos da PF e autorizou a transferência de Daniel Vorcaro - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 05/03/2026 21:23

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira, 5, a transferência do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para a Penitenciária Federal de segurança máxima em Brasília. Preso na quarta-feira, 4, na capital paulista, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, Vorcaro foi levado na manhã desta quinta para a Penitenciário de Potim, no interior paulista.

Mendonça atendeu ao pedido feito pela Polícia Federal (PF). A transferência deve ocorrer nesta sexta-feira, 6. No solicitação feita ao ministro, a crporação afirmou que há risco à segurança pública com a manutenção de Vorcaro no presídio estadual. Segundo os investigadores, o banqueiro tem influência e pode interferir nas investigações sobre as fraudes no Banco Master.

“As peculiaridades do caso concreto revelam cenário que recomenda cautela redobrada quanto à execução da medida constritiva, sobretudo diante da potencial capacidade do investigado de mobilizar redes de influência com aptidão para, direta ou indiretamente, interferir na regular condução das investigações ou no cumprimento das determinações judiciais”, justificou a PF.

A PF ainda ressaltou que a transferência para o presídio de segurança máxima protege a integridade física de Vorcaro. Na quarta-feira, Luiz Phillipi Mourão, aliado do banqueiro, tentou se matar na carceragem da superintendência da PF em Minas Gerais. Ele chegou a ter a morte cerebral anunciada pela PF, mas a informação foi desmentida. Ele está internado em um hospital de Belo Horizonte.

De acordo com as investigações, Mourão autuava como ajudante de Vorcaro. “Sicario”, como era chamado pelo empresário, ele seria responsável pelo monitoramento e obtenção de informações sigilosas de pessoas consideradas adversárias dos interesses do banqueiro.