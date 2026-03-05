Decisão do ministro do STF, Flávio Dino, foi motivada por um pedido feito pela defesa LulinhaFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Dino suspende decisão da CPMI do INSS que quebrou sigilos de Lulinha
Comissão não poderia ter aprovado requerimentos em bloco, diz ministro
Dino suspende decisão da CPMI do INSS que quebrou sigilos de Lulinha
Comissão não poderia ter aprovado requerimentos em bloco, diz ministro
Queda na conservação de espécies migratórias pautará encontro da ONU
Conferência será realizada em Campo Grande a partir de 23 de março
Conflito no Oriente pode elevar exportações de combustível do Brasil
Em contrapartida, vendas de carne devem cair temporariamente
Pré-candidato ao TCU, Danilo Forte anuncia desfiliação do União Brasil por 'jogo de enrolação'
Parlamentar se reuniu com o presidente da legenda, Antonio Rueda
Lula grava pronunciamento para o Dia da Mulher visando o eleitorado feminino
Comunicado será transmitido neste domingo (8) pela cadeia nacional de rádio e televisão
Alckmin diz que tem até 4 de abril para deixar ministério: 'Está longe'
Vice-presidente deve ajudar na articulação política da candidatura de Haddad ao governo de São Paulo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.