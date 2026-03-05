Ivanka Trump, filha de Donald Trump, seria acompanhada pelo Serviço Secreto americano durante o carnaval - MANDEL NGAN / AFP

Publicado 05/03/2026 20:49

A namorada de Daniel Vorcaro, Martha Graeff, tinha planos de passar as festas de carnaval do ano passado ao lado do banqueiro e de Ivanka Trump, filha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em mensagens obtidas pela Polícia Federal, ela diz que Ivanka estava empolgada sobre as festas no Brasil.

A lista de convidados sugeridos por Martha Graeff para curtir o carnaval no País ainda tinha outras celebridades como o jogador de futebol Paul Pogba, campeão da Copa do Mundo de 2022.

"Seria péssimo pra você ser visto com a Ivanka Trump e o marido né?", perguntou Graeff, em dezembro de 2024, na primeira sondagem da possibilidade de um encontro com a filha de Trump no Brasil. "Ela não para de mandar mensagem sobre o carnaval."

"Óbvio que não. Legal demais. Pode chamar, eles ficam conosco", respondeu Vorcaro. "Amor, o Brasil é tão ridículo, eu acho que seria ruim sim", disse Graeff. Vorcaro, então, afirmou que o ambiente seria restrito: "Nada amor. Camarote nosso será super restrito. Só convidados nossos". "Ela é muito legal, você não tem noção, uma fofa", prosseguiu ela.

Martha Graeff relatou que Ivanka manifestou preocupações sobre a segurança dela num evento público e como o Serviço Secreto americano faria a proteção dela. Vorcaro respondeu que poderia fazer um evento em "ambiente controlado".

"Pessoal me perguntando as datas de carnaval", disse Martha, no dia 7 de janeiro de 2025. Vorcaro, então, passou o calendário. "27 e 28 (de fevereiro) salvador, 01 e 02 (de março) Rio, 03 a 8 Trancoso, 8 Rio campeãs, 9 rio e partida", disse.

"Ivania (sic) deve precisar de secret service, ela quer muito bonitinha mas acho isso complicado", disse Martha Graeff. "Não será camarote aberto. Vamos ficar casa", respondeu Vorcaro.

No dia seguinte, a namorada do banqueiro mandou uma lista de potenciais convidados. "Carnaval 2025 Martha Graeff Isabela Grutman Dave Grutman Natassa Gorham Ben Gorham Chanda Carrol Joe del Vechio Liandra? Zulay ? Paul Pogba? Vita ? Valério ? Ivanka Trump ? Jared ?", escreveu.

Jared é o primeiro nome de Jared Kushner, marido de Ivanka e conselheiro sênior de Trump no primeiro mandato do americano.

'Banco é que nem máfia'

Em outra conversa com Martha Graeff, Vorcaro diz que a atuação como banqueiro se assemelha à de um mafioso, pois, em sua avaliação, "não dá para sair" e "ninguém sai bem".

"Esse negocio de banco sempre falei que é igual mafia (sic)", escreveu Vorcaro no dia 7 de abril do ano passado. "Nao da pra sair. Ninguem sai. Bem nao sai. So sai mal", completou. Em resposta, a namorada enviou um emoji demonstrando espanto e disse não ter conhecimento dessa realidade: "Você nunca me falou isso".

A conversa não fornece detalhes sobre quais situações Vorcaro se referia. O diálogo entre os dois teve início com o banqueiro relatando, às 22h57, que "sobreviveu mais um dia". No início de abril de 2025, o Master enfrentava o escrutínio do Banco Central e de seus concorrentes após o BRB aprovar a oferta de compra do banco.

Vorcaro passava por uma série de encontros com autoridades naquele momento para explicar a situação do Master e de seus ativos. Dois dias antes do diálogo com a namorada, em 5 de abril, presidentes de outras instituições financeiras, como André Esteves, do BTG, e Daniel Lima, do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), se encontraram com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir estabilidade financeira do sistema nacional na esteira da tentativa de compra do Master pelo BRB.

Em conversa no dia 7, Graeff questionou o namorado "se o pior já passou", ao que ele respondeu: "Não sei se passou". "Preciso chegar ao final", disse o banqueiro. Ela respondeu: "Mas você deve saber. Sentir".

"Como fiquei muito exposto ficou muito arriscado. Mas ta caminhando pra resolver. Andre baixou a guarda e ataques diminuiram bem (sic)", escreveu.

Martha Graeff respondeu com quatro emojis de mãos juntas, representando agradecimento. E seguiu: "Surreal tudo isso que está vivendo".

Os diálogos não deixam claro se o André mencionado seria Esteves, que acompanhava de perto as tratativas em torno da venda do Master.

A namorada de Vorcaro disse nos diálogos que esperava que os dois pudessem viver em paz depois disso. "Foi pra um caminho muito louco", respondeu o banqueiro. "Criaram um problema que nao existia (sic). Mas agora nao adianta eu reclamar. Tenho que resolver", completou.

Graeff concluiu, então, que "eles não iam deixar você sair assim por cima sem tentar te bater". Vorcaro respondeu dizendo que era verdade a avaliação da namorada e emendou a frase de que esse negócio de banco é igual máfia.

As mensagens fazem parte do conjunto de arquivos encontrados pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro e compartilhados, em parte, com a CPI do INSS.