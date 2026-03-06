Segundo o Corpo de Bombeiros, no imóvel, que tinha três andares e um subsolo, também funcionavam uma academia, uma clínica de estética, um estúdio de bronzeamento e algumas residências. Não chovia no momento do desabamento.
Entre os mortos, está Renato Duarte Terrinha Ramos, conhecido como Renatinho, filho do dono de lar de idosos. Ele deixa a filha de apenas 2 anos e a esposa, de 31, que foram resgatadas dos escombros nesta quinta-feira.
Quem são as vítimas?
- Idosa de 87 anos, encontrada antes de 6h de quinta-feira - Idoso de 68 anos, encontrado por volta de 10h de quinta-feira - Idoso de 78 anos, encontrado por volta de 10h50 de quinta-feira - Renatinho, filho do dono do lar de idosos, de 31 anos, encontrado por volta de 11h20 de quinta-feira - Idoso de 78 anos, encontrado por volta de 12h30 de quinta-feira - Idoso de 69 anos, encontrado por volta de 13h de quinta-feira - Idosa de 87 anos, encontrada por volta de 19h de quinta-feira - Idosa de 88 anos, encontrada por volta de 19h de quinta-feira - Idosa de 99 anos, encontrada por volta de 23h30 de quinta-feira - Corpo não identificado, encontrado por volta de 0h40 desta sexta-feira - Corpo não identificado, encontrado por volta de 4h desta sexta-feira - Corpo não identificado, encontrado por volta de 6h desta sexta-feira
