Última vítima foi localizada por volta das 6h desta sexta-feiraReprodução / CBMMG

Publicado 06/03/2026 08:00

O número de mortes causadas pelo desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida, na madrugada desta quinta-feira (5) , na região Nordeste de Belo Horizonte (MG), subiu para 12. A última vítima foi localizada por volta das 6h desta sexta-feira (6), encerrando as buscas por desaparecidos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no imóvel, que tinha três andares e um subsolo, também funcionavam uma academia, uma clínica de estética, um estúdio de bronzeamento e algumas residências. Não chovia no momento do desabamento.

Entre os mortos, está Renato Duarte Terrinha Ramos, conhecido como Renatinho, filho do dono de lar de idosos. Ele deixa a filha de apenas 2 anos e a esposa, de 31, que foram resgatadas dos escombros nesta quinta-feira.

Quem são as vítimas?

- Idosa de 87 anos, encontrada antes de 6h de quinta-feira

- Idoso de 68 anos, encontrado por volta de 10h de quinta-feira

- Idoso de 78 anos, encontrado por volta de 10h50 de quinta-feira

- Renatinho, filho do dono do lar de idosos, de 31 anos, encontrado por volta de 11h20 de quinta-feira

- Idoso de 78 anos, encontrado por volta de 12h30 de quinta-feira

- Idoso de 69 anos, encontrado por volta de 13h de quinta-feira

- Idosa de 87 anos, encontrada por volta de 19h de quinta-feira

- Idosa de 88 anos, encontrada por volta de 19h de quinta-feira

- Idosa de 99 anos, encontrada por volta de 23h30 de quinta-feira

- Corpo não identificado, encontrado por volta de 0h40 desta sexta-feira

- Corpo não identificado, encontrado por volta de 4h desta sexta-feira

- Corpo não identificado, encontrado por volta de 6h desta sexta-feira