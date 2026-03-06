Idoso tinha manchas de sangue na roupa e confessou o crime - Reprodução

Idoso tinha manchas de sangue na roupa e confessou o crimeReprodução

Publicado 06/03/2026 08:44

O policial militar aposentado Rodolpho Lima Santos, de 89 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (4) por esfaquear e matar a própria cuidadora, Francisca Sebastião da Silva, de 61, após supostas dívidas trabalhistas e desacordos financeiros na Zona Sul de São Paulo.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h55 para atender a um pedido de socorro na região do Jardim Ângela. Ao chegarem ao endereço, os policiais foram informados de que o agressor estaria tentando embarcar em um ônibus para fugir. A equipe localizou o veículo e abordou o tenente aposentado.

O idoso tinha manchas de sangue na roupa e confessou o crime. Ele declarou que pegou o ônibus com a intenção de se apresentar voluntariamente à Corregedoria da Polícia Militar. Os policiais retornaram à casa dele e encontraram Francisca caída e ensanguentada. Socorristas tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo o boletim de ocorrência, os gritos de socorro de Francisca foram ouvidos por uma vizinha, que foi até o local com a prima para averiguar. Elas tentaram contato, mas ninguém respondeu. Ao forçarem o portão para entrar no imóvel, viram Rodolpho sobre a vítima, que pedia ajuda. Nesse momento, as testemunhas acionaram a Polícia Militar. A prima da vizinha, que está grávida, começou a passar mal, e as mulheres precisaram se afastar do local.

O policial aposentado acabou preso em flagrante e encaminhado ao presídio especial da Polícia Militar. O caso foi registrado como feminicídio no 47º Distrito Policial (Capão Redondo).