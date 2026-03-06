Caso foi registrado como tentativa de roubo, morte suspeita e legítima defesa no 1º Distrito Policial de Carapicuíba - Reprodução / Google Street View

Caso foi registrado como tentativa de roubo, morte suspeita e legítima defesa no 1º Distrito Policial de CarapicuíbaReprodução / Google Street View

Publicado 06/03/2026 10:47

Um entregador da Shopee reagiu a uma tentativa de assalto, nesta quarta-feira (4), e matou dois criminosos, de 27 e 28 anos, na Rua Terra, em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e, no local, apuraram que a vítima realizava entregas com um veículo quando acabou abordada por dois indivíduos armados.

Durante a ação, o entregador foi colocado no compartimento traseiro do veículo, enquanto os suspeitos assumiram a direção. Em determinado momento, a vítima conseguiu acessar a cabine e pegar a arma de um dos criminosos, efetuando disparos.

O condutor do veículo acabou atingido, perdeu o controle da direção e colidiu com outro automóvel. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram socorro aos suspeitos, mas eles não resistiram aos ferimentos.

O entregador recebeu atendimento médico. A perícia esteve no local, e objetos encontrados na área foram apreendidos. O caso foi registrado como tentativa de roubo, morte suspeita e legítima defesa no 1º Distrito Policial de Carapicuíba.