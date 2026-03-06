Pastor Silas MalafaiaFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Primeira Turma do STF começa a julgar denúncia contra Silas Malafaia
Pastor promoveu um ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, pedindo pela anistia dos condenados pelo 8 de janeiro
Entregador reage a tentativa de assalto e mata dois criminosos em SP
Vítima foi colocada no porta-malas do carro, conseguiu pegar a arma de um dos suspeitos e atirou
Carro abandonado com 18 bodes é encontrado pela PRF em Pernambuco
Animais estavam amontoados no porta-malas e sem ventilação; sete morreram e o veículo havia sido roubado de uma fazenda
PM aposentado é preso por matar cuidadora a facadas em SP
Homem, de 89 anos, confessou o crime após ser localizado pela polícia dentro de um ônibus; caso foi registrado como feminicídio
Relatório aponta média de 12 mulheres vítimas de violência por dia
Em nove estados, 4.558 casos foram mapeados nas mídias
Vídeo: PRF apreende carro de luxo blindado do 'Sicário' de Vorcaro durante abordagem em MG
Investigações indicam que o matador de aluguel pertence a uma milícia de intimidação privada do dono do Banco Master
