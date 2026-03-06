Alckmin não quis comentar se repetirá chapa com Lula nas eleições de outubro - Paulo Pinto / Agência Brasil

Alckmin não quis comentar se repetirá chapa com Lula nas eleições de outubroPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 06/03/2026 12:05

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou, nesta sexta-feira, 6 que a decisão sobre se candidatar neste ano só acontecerá "mais à frente". Ele conversou com a imprensa depois de evento em Colatina (ES) junto com o Ministério da Saúde.

"Definição de candidaturas será mais à frente um pouquinho. Em São Paulo, o que a gente tem ouvido lá? Já temos o Fernando Haddad, que é um ótimo candidato, eu brinco que é ótimo candidato para tudo. O Márcio França, que foi governador, é ministro do governo do presidente Lula. A Simone Tebet, que pode ir para São Paulo", afirmou.

Ele repetiu que sairá do cargo de ministro no começo de abril, respeitando a regra de desincompatibilização da legislação eleitoral e que não precisa fazer o mesmo no caso da vice-presidência. Ele não quis responder se repetirá a chapa com o presidente Luiz Inácio Lula da Sila (PT) em outubro.

"Essa é uma definição mais à frente. Mas quero dizer que estou muito honrado e muito feliz de participar com o presidente Lula, ajudando o Brasil", completou.