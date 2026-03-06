Alckmin não quis comentar se repetirá chapa com Lula nas eleições de outubroPaulo Pinto / Agência Brasil
Alckmin diz que decisão sobre candidaturas virá 'mais à frente' e cita Haddad, Tebet e França em SP
Vice-presidente confirma que deixará ministério em abril
Ex-diretor do BC cooptado pelo Master vendeu fazenda a cunhado de Vorcaro por R$ 3 milhões
Descoberta do pagamento aconteceu pelo próprio Banco Central
Pastor morre ao passar mal em motel na companhia de amante
Corpo foi reconhecido pela mulher do religioso
Primeira Turma do STF começa a julgar denúncia contra Silas Malafaia
Pastor promoveu um ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, pedindo pela anistia dos condenados pelo 8 de janeiro
Entregador reage a tentativa de assalto e mata dois criminosos em SP
Vítima foi colocada no porta-malas do carro, conseguiu pegar a arma de um dos suspeitos e atirou
Carro abandonado com 18 bodes é encontrado pela PRF em Pernambuco
Animais estavam amontoados no porta-malas e sem ventilação; sete morreram e o veículo havia sido roubado de uma fazenda
