Toffoli explicou que foi escolhido para a relatoria por sorteio em 28 de novembro de 2025Sergio Lima / AFP
Toffoli diz que quebras de sigilo de Vorcaro só chegaram ao STF após ele deixar caso Master
Ministro detalha medidas adotadas enquanto estava à frente das investigações, incluindo prisões, bloqueio de R$ 2 bilhões e deferimento de pedidos da PGR
Oposição pede prisão de Moraes; cresce pressão por ética no STF após mensagens com Vorcaro
Conversas obtidas pela PF mostram que ministro e banqueiro dialogaram por visualização única no dia em que dono do Master foi preso pela primeira vez
Número de beneficiários de planos de saúde cai 0,17% em janeiro, aponta ANS
Convênios odontológicos também recuam 23 mil clientes, mas no comparativo anual há crescimento
Eduardo Leite oficializa pré-candidatura à Presidência: 'Novo ciclo de desenvolvimento'
Governador do RS diz que Brasil precisa superar polarização, reforçar responsabilidade fiscal e promover reformas institucionais
Febraban alerta sobre golpe do falso gerente
Criminosos fazem parecer que ligação foi feita pelo banco do cliente
Defesa de Vorcaro pede que STF apure vazamento de 'conversas íntimas' e de diálogo com Moraes
Banqueiro quer investigação sobre divulgação de conteúdo de celular e supostas mensagens com o ministro
