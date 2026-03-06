Banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes - Reprodução/ internet

Publicado 06/03/2026 14:56 | Atualizado 06/03/2026 14:59

As informações encontradas pela Polícia Federal (PF) no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, indicam relação entre o empresário e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes há pelo menos dois anos.

Os arquivos estão na investigação da PF e uma parte dela foi enviada à CPMI do INSS. Os registros são mantidos sob sigilo e ainda não permitem uma conclusão completa de como era a interação entre ambos.

A defesa do banqueiro apresentou um pedido ao STF para investigar o vazamento de informações do conteúdo do telefone celular dele, incluindo "conversas íntimas" e "supostos diálogos com autoridades e até com o ministro do STF Alexandre de Moraes".

Conversas por Whatsapp no dia da prisão

Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes conversaram por WhatsApp ao longo do dia 17 de novembro de 2025, data na qual foi cumprida a primeira ordem prisão contra o banqueiro. A PF cumpriu o mandado por volta das 22 horas, quando ele se preparava para embarcar em Guarulhos (SP) com destino a Dubai.

Há registro de uma janela de conversa entre ambos nesse dia, com mensagens trocadas entre 7h19 e 20h48. A informação foi confirmada pelo Estadão.

Mensagens de visualização única

A conversa entre Moraes e Vorcaro tem registros de fotos enviadas como sendo de visualização única. Essas mensagens desaparecem do bate-papo tão logo são fechadas pelo interlocutor depois de serem abertas.

Ao extrair dados do celular de Vorcaro, a PF encontrou sete prints (capturas de tela), do dia 17, de textos escritos no bloco de notas com menções a negociações do Master com o Banco Central.

Os horários marcados no relógio do celular quando os prints foram feitos batem com os horários das mensagens enviadas por Vorcaro a Moraes.

Contudo, os metadados (informações sobre a origem do arquivo) indicam que os arquivos foram criados em horários diferentes dos que aparecem na tela.

Prints tratam de negociações sobre o banco

Dos sete prints encontrados na extração de dados do celular de Vorcaro com data de 17 de novembro e que podem ter sido o de mensagens de visualização única enviadas a Moraes, alguns fazem menção direta à negociação de venda do Banco Master.

O primeiro, feito quando o relógio do celular indicava 7h18, Vorcaro escreveu que estava "tentando antecipar os investidores aqui, e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte".

Ele prosseguiu: "Se vazar algo será péssimo mas pode ser um gancho pra entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade vamos falar".

Naquele dia, ele anunciaria a venda do Master para o grupo Fictor. Para a PF, tratou-se de uma "cortina de fumaça" para justificar uma fuga para o exterior.

Em outros dois prints, feito quando o relógio do celular marcava 17h26 e 18h32, o texto continha uma pergunta: "Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?".

Às vésperas da primeira prisão de Vorcaro, a venda do Master para BRB já era cercada de críticas e suspeitas de que a negociação tenha sido uma saída política para salvar a instituição do banqueiro, que enfrentava problemas.

A existência de um inquérito já era pública. O que só se soube no dia 17 de novembro foi a Vara da Justiça Federal onde ele tramitava.

Segundo a PF, Vorcaro obteve essa informação por meio de hackeamento de sistemas, usou um site para divulgar que o caso tramitava na 10.ª Vara do Distrito Federal e, ato contínuo, colocou os advogados para peticionar contra a prisão. No celular havia um rascunho do texto que seria publicado neste site.

Relatos de encontros com Moraes para a namorada

Já no ano passado, Vorcaro citou, em diálogos com sua namorada, que iria se encontrar com Moraes. Em um dos trechos da conversa, o dono do Master disse que chegou a fazer com ela uma chamada de vídeo exibindo a presença do ministro.

Em 19 de abril de 2025, Vorcaro diz a Martha Graeff: "To indo encontrar Alexandre Moraes aqui perto de casa". Ela pergunta: "Como assim? Ele tá em Campos??? Ou foi pra te ver?". Vorcaro, então, respondeu: "Ele tá passando feriado".

A referência é à cidade de Campos do Jordão (SP), onde Vorcaro é sócio de um hotel de luxo.

Posteriormente, em 29 de abril de 2025, o banqueiro faz uma chamada de vídeo com a namorada. Após o encerramento do vídeo, ela lhe pergunta: "Quem era o primeiro cara?". Vorcaro responde: "Alexandre Moraes".

Escolha de convidados para fórum em Londres

Há quase dois anos, no primeiro semestre de 2024, Daniel Vorcaro tratou com Alexandre de Moraes sobre a lista de convidados para um fórum jurídico realizado em Londres patrocinado pelo Banco Master.

O empresário consultou o ministro sobre a lista de convidados para o I Fórum Jurídico Brasil de Ideias e o magistrado determinou que o empresário Joesley Batista, da J&F, fosse "bloqueado" do evento. Vorcaro, então, levou a determinação à organização do fórum.

Em conversa com o jornalista Márcio Chaer, diretor do portal de notícias jurídicas (ConJur), o banqueiro recebe uma lista de possíveis convidados e responde, em uma sequência de três mensagens:

"Boa. Só Joesley foi bloqueado. Não comentou os demais. Entendo que aprovou. Ainda assim, reperguntei. Possível que ele não queira explicitar a concordância. Mas concordo ao afastar um só nome", disse o banqueiro ao jornalista, que mediou as mesas de debates.

O Estadão confirmou que Vorcaro fazia referência a instruções recebidas de Alexandre de Moraes.