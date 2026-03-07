Para SC, Paraná, SP e MG, a previsão é de chuvas com até 50 milímetros diários e ventos intensos - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 07/03/2026 11:56

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, que indica perigo, para temporais no Rio Grande do Sul, e na faixa litorânea de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, neste final de semana.

No Rio Grande do Sul a chuva deve alcançar entre 50 e 10 milímetros por dia, com ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora (Km/h).

Para os Estados de Santa Catarina, Paraná São Paulo e Minas Gerais, a previsão é de chuvas com até 50 milímetros diários e ventos intensos entre 40 e 60 km/h, o que coloca essas áreas na faixa amarela, de perigo potencial, mas baixo risco de falta de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A mesma classificação vale para as regiões Centro-Oeste e Norte do País.

Há alerta também para ventania na faixa litorânea que inclui todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, chegando ao litoral sul de São Paulo.