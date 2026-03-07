Aneel justificou a antecipação de recursos pelo aumento das despesas relacionadas a segurança da informaçãoAneel/divulgação
Aneel está com atividades sob risco de paralisação
Agência encaminhou um pedido de antecipação de recursos para cobrir o aumento de gastos
Caminhão é apreendido com 70 mil cigarros paraguaios e anabolizantes
Fiscalização em busca de drogas e contrabandos interceptou o veículo em Maringá (PR)
Brasil busca parceria com Europa para exploração de minerais críticos
Expectativa é que relação inclua transferência de tecnologia
Frigorífico é obrigado a transferir grávidas de setor após abortos
Trabalhadoras foram expostas a ruídos acima do nível máximo permitido
PSOL recusa federação com PT para eleições de 2026
Decisão do partido representa uma derrota para o grupo do ministro Guilherme Boulos
Mensagens entre Vorcaro e Moraes: veja a cronologia do dia da primeira prisão do banqueiro
Conversas fazem parte do conjunto de dados extraídos do celular do empresário pela PF
