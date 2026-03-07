No pronunciamento para o Dia Internacional da Mulher, Lula reforçou o combate ao feminicídio - X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 07/03/2026 21:23 | Atualizado 07/03/2026 21:45

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defenderna noite deste sábado, 7, o fim da escala de trabalho 6x1 e declarou que esse tema diz respeito diretamente à vida das mulheres brasileiras. "Está na hora de acabar com isso, pois significará mais tempo com a família, mais tempo para estudar, descansar e viver. Essa é uma pauta da mulher brasileira", declarou em pronunciamento à nação, referente ao Dia Internacional da Mulher



Pronunciamento à nação: Dia Internacional da Mulher https://t.co/HG0B488Owi — Lula (@LulaOficial) March 7, 2026

O governo tem falado em "construção de um amplo diálogo" entre trabalhadores, empregadores e Congresso Nacional para a aprovação de uma proposta de redução da jornada máxima de trabalho no país. Entidades empresariais defendem protelar o debate com o receio de que a iminência das eleições "contamine" o debate e pressione os parlamentares a se posicionar favoravelmente ao tema, sem discussão aprofundada sobre os efeitos.



Uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostrou no mês passado que a redução da jornada elevaria o custo médio do trabalho celetista em 7,84%, tendo em vista uma jornada de 40 horas semanais. Ao considerar o peso do trabalho no custo total de cada setor, as estimativas indicam "efeitos reduzidos nos custos totais", de acordo com as conclusões apresentadas.

Assédio on-line

Lula disse que serão anunciadas neste mês de março "novas medidas" para o combate ao assédio contra mulheres em ambiente digital. Ele lembrou ainda que entrará em vigor o chamado Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), que trata da proteção de crianças e adolescentes.



O presidente falou sobre a gravidade dos índices de feminicídio no país e mencionou que a cada 6 horas um homem mata uma mulher no Brasil. Além disso, ele reforçou que o país é um dos mais violentos para mulheres. "A maioria esmagadora dessas agressões acontece dentro de casa, em um ambiente que deveria ser de proteção", disse.



No início de fevereiro, foi lançado o pacto "Brasil contra o feminicídio", unindo os Três Poderes. "Na última sexta-feira, anunciamos um conjunto de ações a serem implantadas imediatamente. Para começar, um mutirão do Ministério da Justiça em parceria com o governo dos estados para prender mais de 2 mil agressores de mulheres que não podem e não vão continuar em liberdade", disse.



Lula citou o fortalecimento de delegacias, unidades de referências e outras ações contra feminicídio.



O vício em apostas on line também foi tratado no pronunciamento. O presidente disse que buscará junto ao Congresso e o Judiciário a interrupção de cassinos digitais. "Não faz sentido permitir que o jogo do tigrinho entre nas casas", declarou.