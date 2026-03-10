Ao receber o pedido de ajuda, a mãe da vítima acionou a Polícia Militar - Divulgação / PMSC

Publicado 10/03/2026 08:10

Uma adolescente de 16 anos foi resgatada pela Polícia Militar de um sequestro após conseguir enviar mensagens de socorro e sua localização para a mãe, neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Dois suspeitos acabaram presos.

Ao receber o pedido de ajuda, a mãe da vítima acionou a Polícia Militar. O carro em que a adolescente estava acabou interceptado pela polícia, e o motorista, de 55 anos, foi preso.

Segundo os militares, assim que a equipe chegou, a adolescente saiu do veículo em estado de choque. Ela teria sido "coagida pelo motorista a praticar atos libidinosos, caracterizando crime de estupro". O crime prevê pena de 6 a 10 anos de prisão.

A vítima também afirmou que o criminoso parou em uma casa da região para buscar drogas e a obrigou a esconder as substâncias nas roupas íntimas. A PM foi até o imóvel, onde encontrou drogas, uma arma e prendeu um homem de 41 anos.