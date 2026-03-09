Sistema evita que mulheres deixem de denunciar e continue exposta a violência domésticaValter Campanato/Agência Brasil
SP vai testar registro de violência doméstica no local da ocorrência
Mulheres poderão fazer o boletim de ocorrência sem ir para a delegacia
SP vai testar registro de violência doméstica no local da ocorrência
Mulheres poderão fazer o boletim de ocorrência sem ir para a delegacia
Relato de socorrista contradiz versão de tenente-coronel, marido de PM morta com tiro na cabeça
Cena encontrada não era coerente com as informações relatadas pelo companheiro
Dentista é preso no Paraná suspeito de estupro de crianças e adolescentes
Abusos ocorriam em ambientes de convivência familiar ou de confiança
Moraes autoriza transferência de Domingos Brazão para presídio no Rio
Ele foi condenado a 76 anos de prisão pela morte de Marielle Franco
Romeu Zema protocola pedido de impeachment de Moraes por relação com dono do Master
Esta é a décima vez que requisitam a destituição do ministro do STF
Moraes autoriza visita íntima a general condenado na trama golpista
Mário Fernandes está preso no Comando Militar do Planalto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.