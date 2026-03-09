Soldado da Polícia Militar Gisele Alves, de 32 anos, morreu em 18 de fevereiro - Reprodução

Publicado 09/03/2026 18:36

Alertas: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A reportagem abaixo trata também de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

O relato de um socorrista que atendeu à ocorrência da morte da soldado da Polícia Militar Gisele Alves, de 32 anos, em 18 de fevereiro, apresenta divergências em relação à versão apresentada pelo marido dela, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto.

Segundo ele, a esposa teria tirado a própria vida dentro de casa, um apartamento localizado no Brás, região central de São Paulo, momentos depois de uma discussão na qual ele teria proposto a separação do casal. Conforme o policial, ele estava no banho no início da manhã daquele dia quando ouviu um barulho de disparo e encontrou Gisele já baleada no chão.

Contudo, informações apresentadas pelo programa Fantástico, da TV Globo, com base em depoimentos colhidos na investigação, indicam que um dos socorristas acionados para atender à ocorrência afirmou que o tenente-coronel não parecia ter saído do banho: ele estaria seco e o imóvel não apresentava marcas de água pelo apartamento.

Além disso, o mesmo socorrista afirmou que a arma estava bem encaixada na mão de Gisele - algo que ele disse nunca ter visto em 15 anos de profissão em casos de suicídio - e que o sangue da policial já estava coagulado. A defesa que representa a família de Gisele acredita que a soldado tenha sido vítima de feminicídio.

Em nota, os advogados que representam Geraldo afirmam que, até o momento, o tenente-coronel "não figura como investigado, suspeito ou indiciado no procedimento em curso", que desde o início das apurações o policial 'tem colaborado com as autoridades competentes" e que está "à disposição para o esclarecimento dos fatos".

A morte chegou a ser registrada como suicídio, mas a classificação mudou após a família de Gisele afirmar que a soldado sofria abusos e violência do marido. O caso passou então a ser tratado como morte suspeita. Na última sexta-feira, 6, a Justiça determinou a exumação do corpo de Gisele.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou que as investigações seguem sendo conduzidas pelo 8º Distrito Policial (Brás) e que a "autoridade policial aguarda os laudos referentes à reconstituição e à exumação do corpo da vítima'.

O Fantástico também teve acesso às ligações que Geraldo Neto fez à Polícia Militar, às 7h57, e ao Corpo de Bombeiros, às 8h05, para avisar sobre o episódio e pedir socorro. Nas duas ocasiões, ele afirmou que a esposa havia atirado na própria cabeça, que ainda estaria respirando e que precisava de ajuda.

Imagens de monitoramento do edifício mostram o tenente-coronel caminhando pelo corredor do prédio, sempre ao telefone, enquanto os socorristas prestavam atendimento.

Ainda de acordo com a reportagem, pouco depois das 9h, o desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo, apareceu no prédio para conversar com Neto. Segundo a defesa da família de Gisele, ele teria sido a primeira pessoa a receber uma ligação do tenente-coronel após o disparo.

O desembargador entra no apartamento do policial. Minutos depois, Geraldo Neto reaparece nas imagens do corredor com outra roupa e aparenta ter tomado banho. Ele deixa o prédio acompanhado de outros agentes que passaram a chegar ao local ao longo da ocorrência.

Colegas da corporação teriam avisado o tenente-coronel de que se lavar seria uma medida contraindicada, já que a ação poderia dificultar as investigações ao comprometer a preservação da cena da ocorrência.

Segundo a reportagem, os laudos da Polícia Técnico-Científica indicam que foi isso que ocorreu: o local onde o caso aconteceu não foi preservado "corretamente', o que impediu os peritos de "determinar com precisão a dinâmica do disparo e quem atirou".

A reportagem busca contato com o desembargador. Ao Fantástico, ele afirmou que foi chamado ao apartamento como amigo do tenente-coronel e que outros esclarecimentos serão prestados à polícia judiciária, se necessário.

A defesa da família de Gisele afirma ainda, conforme o Fantástico, que há inconsistências em relação ao momento do tiro relatado pelo tenente-coronel. Isso porque, segundo uma vizinha, o estampido do disparo teria sido ouvido por ela às 7h28, enquanto a primeira ligação feita pelo policial para pedir socorro ocorreu às 7h57 - quase 30 minutos depois.

"Essa lacuna precisa ser explicada. A família merece saber o que aconteceu", disse o advogado José Miguel da Silva Júnior à reportagem do Fantástico.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.