Dentista abusava de pacientes e parentes menores de idade em Teixeira Soares (PR)Divulgação
Dentista é preso no Paraná suspeito de estupro de crianças e adolescentes
Abusos ocorriam em ambientes de convivência familiar ou de confiança
Moraes autoriza transferência de Domingos Brazão para presídio no Rio
Ele foi condenado a 76 anos de prisão pela morte de Marielle Franco
Romeu Zema protocola pedido de impeachment de Moraes por relação com dono do Master
Esta é a décima vez que requisitam a destituição do ministro do STF
Moraes autoriza visita íntima a general condenado na trama golpista
Mário Fernandes está preso no Comando Militar do Planalto
Gilmar: vazamento de conversa privada representa violação à intimidade
Em rede social, decano do Supremo citou o caso de Daniel Vorcaro e afirmou que Estado não cumpriu o 'dever de guarda'
Pesquisa Datafolha: 9 em cada 10 brasileiros não se arrependeram de votar em Lula ou Bolsonaro em 2022
Sondagem entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 3 a 5 de março
