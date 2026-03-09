Presidente Lula e presidente do México, Claudia Sheinbaum querem aprofundar relação bilateral na área de energiaArquivo/Ricardo Stuckert/PR
Segundo o Palácio do Planalto, a sugestão partiu de Lula com a intenção de que os dois países explorem novas oportunidades de negócios. A mandatária mexicana aceitou o convite.
Na conversa de hoje, os presidentes ainda manifestaram interesse em aprofundar a parceria bilateral na área de energia. Lula reiterou o convite para uma visita da presidente Claudia Sheinbaum ao Brasil.
Etanol
Claudia Sheinbaum também havia manifestado interesse em contar com informações do Brasil sobre a implementação de programas sociais de combate à fome e à pobreza naquele país.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.