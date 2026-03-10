Mulher foi presa em Marataízes - Divulção/ PC-ES

Publicado 10/03/2026 08:54

Uma mulher de 29 anos, suspeita de participar de um esquema de exploração sexual infantil mantido por um piloto da aviação comercial , investigado em São Paulo, foi presa em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (10).

Segundo a polícia, ela repassava imagens de uma criança de três anos para Sérgio Antonio Lopes, que é apontado como chefe do grupo criminoso.

Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa da suspeita, que não teve o nome divulgado, com o objetivo de apreender o celular utilizado para compartilhar as imagens e receber os pagamentos.



O piloto, de 60 anos, foi detido dentro de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas. De acordo com as investigações, ele abusava de crianças e adolescentes, pagava por fotos das vítimas e contava com a participação de familiares para o aliciamento.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o inquérito começou em outubro de 2025. Desde então, já foram identificadas três vítimas, com 11, 12 e 15 anos, todas submetidas a graves situações de abuso e exploração sexual.

"São investigados crimes de estupro de vulnerável, estupro, favorecimento da prostituição e da exploração sexual de criança e adolescente, uso de documento falso, produção, armazenamento e compartilhamento de material de pornografia infanto-juvenil, perseguição reiterada (stalking), aliciamento de crianças e coação no curso do processo, evidenciando grave violação à dignidade sexual de crianças e adolescentes", listou o órgão.

Veja o vídeo da prisão do piloto:

A mulher foi levada ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, onde prestará depoimento.

De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), ela deverá ser encaminhada ao sistema prisional do estado até que a Justiça decida sobre a transferência para São Paulo.



