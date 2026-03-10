Uma mulher de 29 anos, suspeita de participar de um esquema de exploração sexual infantil mantido por um piloto da aviação comercial, investigado em São Paulo, foi presa em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (10).
Segundo a polícia, ela repassava imagens de uma criança de três anos para Sérgio Antonio Lopes, que é apontado como chefe do grupo criminoso.
Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa da suspeita, que não teve o nome divulgado, com o objetivo de apreender o celular utilizado para compartilhar as imagens e receber os pagamentos.
O piloto, de 60 anos, foi detido dentro de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas. De acordo com as investigações, ele abusava de crianças e adolescentes, pagava por fotos das vítimas e contava com a participação de familiares para o aliciamento.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o inquérito começou em outubro de 2025. Desde então, já foram identificadas três vítimas, com 11, 12 e 15 anos, todas submetidas a graves situações de abuso e exploração sexual.
"São investigados crimes de estupro de vulnerável, estupro, favorecimento da prostituição e da exploração sexual de criança e adolescente, uso de documento falso, produção, armazenamento e compartilhamento de material de pornografia infanto-juvenil, perseguição reiterada (stalking), aliciamento de crianças e coação no curso do processo, evidenciando grave violação à dignidade sexual de crianças e adolescentes", listou o órgão.
Veja o vídeo da prisão do piloto:
A mulher foi levada ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, onde prestará depoimento.
De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), ela deverá ser encaminhada ao sistema prisional do estado até que a Justiça decida sobre a transferência para São Paulo.
