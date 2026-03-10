Iniciativa busca atender aproximadamente 2,7 milhões de professores em todo o país - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 10/03/2026 08:36

Promovido pelo Ministério da Educação (MEC), o #TôComProf consiste em uma parceria com empresas privadas para oferecer vantagens e promover a valorização da profissão docente. Entre as instituições participantes está a Amazon, que criou um programa exclusivo de benefícios para professores. Em uma página própria , os educadores terão desconto fixo de R$ 80 no Kindle básico (16 GB), de 10% em livros e de 100% no curso on-line sobre inteligência artificial e computação em nuvem.

Com o #TôComProf, é possível acessar condições exclusivas em hospedagem, serviços, ferramentas pedagógicas e produtos de tecnologia por meio da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB). Atualmente, 45 empresas ofertam descontos. A ação integra o programa Mais Professores para o Brasil.

O programa busca atender aproximadamente 2,7 milhões de docentes em todo o país e prevê as seguintes iniciativas: Pé-de-Meia Licenciaturas; Bolsa Mais Professores; Prova Nacional Docente; Portal de Formação; entre outras ações de valorização.