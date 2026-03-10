Iniciativa busca atender aproximadamente 2,7 milhões de professores em todo o paísRafael Barreto / PMBR
Parceria entre MEC e empresas oferece benefícios a professores
Educadores têm descontos em livros, Kindles e em curso de capacitação em plataforma de e-commerce
Adolescente é resgatada após enviar localização à mãe durante sequestro em SC
Jovem de 16 anos conseguiu pedir socorro pelo celular e indicar onde estava; dois suspeitos acabaram presos
STF julga deputados do PL acusados de pedirem 'pedágio' em emendas do orçamento secreto
PGR solicitou a condenação dos parlamentares e a perda dos mandatos
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio de R$ 60 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Quatro acusados por campanha de ódio contra Maria da Penha viram réus
Ex-marido da ativista está entre os denunciados pelas perseguições
Sobe para 140 número de casos confirmados de Mpox no país, em 2026
Estado que mais registrou casos da doença foi São Paulo, com 93
