Com o processo de digitalização da televisão no Brasil, mais de 14 mil canais analógicos de TV foram desligadosAgência Brasil/arquivo

Publicado 11/03/2026 07:22

O Brasil concluiu oficialmente o desligamento da TV analógica, marco histórico na modernização da televisão aberta brasileira e na ampliação da conectividade no país. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), vinculada ao Ministério das Comunicações, na última segunda-feira, 9. O feito encerra um ciclo que levou TV digital para milhões de brasileiros e liberou a faixa de 700 MHz, fundamental para a expansão da internet móvel 4G.



O processo foi coordenado pelo Grupo de Implementação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired) e teve sua conclusão efetiva em dezembro de 2025, após anos de implementação em todo o território nacional.



Para o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a conclusão do processo representa um marco na modernização das comunicações no país. “O desligamento da TV analógica marca um avanço importante para o Brasil. Além de levar mais qualidade de imagem e som para milhões de brasileiros com a TV digital, essa transição também permitiu liberar espectro para ampliar a cobertura da internet móvel 4G, fortalecendo a conectividade e a inclusão digital em todo o país”, destacou o ministro.



O presidente do Gired, Octavio Penna Pieranti, apresentou um balanço da política pública. Ao longo do processo de digitalização da televisão no Brasil: Mais de 14 mil canais analógicos foram desligados, 20 mil canais digitais passaram a integrar o plano básico de radiodifusão e mais de 14 milhões de kits de TV digital foram distribuídos para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

A distribuição gratuita dos equipamentos garantiu que milhões de brasileiros continuassem tendo acesso à TV aberta com qualidade de imagem e som, além de ampliar o acesso à informação e ao entretenimento.



Mais conectividade e expansão do 4G



Além de modernizar a radiodifusão brasileira, o desligamento da TV analógica permitiu a liberação da faixa de 700 MHz, considerada estratégica para ampliar a cobertura da internet móvel 4G, especialmente em regiões com menor infraestrutura de telecomunicações.



A reorganização do espectro também possibilitou investimentos em novas redes e na ampliação do acesso à internet móvel em diversas regiões do país.



Segundo o presidente do Gired, o saldo remanescente do processo de digitalização, cerca de R$ 500 milhões, está sendo direcionado para novos projetos nas áreas de telecomunicações e radiodifusão. Os recursos financiaram leilões reversos para implantação de estações 4G em distritos que ainda não contavam com cobertura móvel.



Já no setor de radiodifusão, parte dos investimentos será destinada a iniciativas estratégicas, como: TV 3.0, nova geração da televisão aberta; Digitaliza Brasil, programa de expansão da TV digital; e Brasil Digital, voltado ao fortalecimento da infraestrutura de comunicação.



