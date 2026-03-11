Com o processo de digitalização da televisão no Brasil, mais de 14 mil canais analógicos de TV foram desligadosAgência Brasil/arquivo
O processo foi coordenado pelo Grupo de Implementação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired) e teve sua conclusão efetiva em dezembro de 2025, após anos de implementação em todo o território nacional.
Para o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a conclusão do processo representa um marco na modernização das comunicações no país. “O desligamento da TV analógica marca um avanço importante para o Brasil. Além de levar mais qualidade de imagem e som para milhões de brasileiros com a TV digital, essa transição também permitiu liberar espectro para ampliar a cobertura da internet móvel 4G, fortalecendo a conectividade e a inclusão digital em todo o país”, destacou o ministro.
O presidente do Gired, Octavio Penna Pieranti, apresentou um balanço da política pública. Ao longo do processo de digitalização da televisão no Brasil: Mais de 14 mil canais analógicos foram desligados, 20 mil canais digitais passaram a integrar o plano básico de radiodifusão e mais de 14 milhões de kits de TV digital foram distribuídos para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).
Mais conectividade e expansão do 4G
Além de modernizar a radiodifusão brasileira, o desligamento da TV analógica permitiu a liberação da faixa de 700 MHz, considerada estratégica para ampliar a cobertura da internet móvel 4G, especialmente em regiões com menor infraestrutura de telecomunicações.
A reorganização do espectro também possibilitou investimentos em novas redes e na ampliação do acesso à internet móvel em diversas regiões do país.
Segundo o presidente do Gired, o saldo remanescente do processo de digitalização, cerca de R$ 500 milhões, está sendo direcionado para novos projetos nas áreas de telecomunicações e radiodifusão. Os recursos financiaram leilões reversos para implantação de estações 4G em distritos que ainda não contavam com cobertura móvel.
Já no setor de radiodifusão, parte dos investimentos será destinada a iniciativas estratégicas, como: TV 3.0, nova geração da televisão aberta; Digitaliza Brasil, programa de expansão da TV digital; e Brasil Digital, voltado ao fortalecimento da infraestrutura de comunicação.
