Moraes condenou o grupo por omissão na contenção dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023Rosinei Coutinho/STF
Moraes manda prender ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do DF
Os cinco foram condenado a 16 anos de reclusão
Dino mantém depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS
Presidente da Crefisa e do Palmeiras será ouvida como testemunha
Lula liga para líderes de México e Colômbia, após Trump rotular cartéis como terroristas
Presidente articula uma manifestação conjunta contra a medida adotada pelos Estados Unidos
Eduardo Leite defende idade mínima de 60 anos para ministros do STF
Pré-candidato do PSD à Presidência propôs uma reforma da previdência com ajuste dinâmico
Câmara aprova uso obrigatório de tornozeleira por agressor de mulher
Medida segue para apreciação do Senado
Em entrevista, tenente-coronel da PM nega ter matado a mulher: 'Nunca levantei a mão'
Militar refuta a suspeita de feminicídio
