Eduardo Leite disse que, com idade mínima, ministros do STF teriam um mandato de 15 anosValter Campanato/Agência Brasil
Eduardo Leite defende idade mínima de 60 anos para ministros do STF
Pré-candidato do PSD à Presidência propôs uma reforma da previdência com ajuste dinâmico
Câmara aprova uso obrigatório de tornozeleira por agressor de mulher
Medida segue para apreciação do Senado
Em entrevista, tenente-coronel da PM nega ter matado a mulher: 'Nunca levantei a mão'
Militar refuta a suspeita de feminicídio
PF faz operação para combater apologia ao nazismo na internet
Alvo era homem morador da cidade de Americana, em São Paulo
Governo Lula é desaprovado por 51% e aprovado por 44%, aponta Genial/Quaest
Ccerca de 5% dos entrevistados não responderam
Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro cresce e empata com Lula no segundo turno
Ambos registram 41% de menções no cenário
