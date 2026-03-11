Eduardo Leite disse que, com idade mínima, ministros do STF teriam um mandato de 15 anos - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 11/03/2026 15:48

Brasília - Pré-candidato à Presidência, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), voltou a defender nesta quarta-feira, 11, a realização de reformas econômicas e políticas. Leite se mostrou favorável, por exemplo, à fixação de uma idade mínima para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Defendo estabelecer mandatos para ministros do Supremo. Entendo que, a partir de uma idade mínima alta para ministros, que seja 60 anos, você tem uma aposentadoria compulsória aos 75, então ficaria um mandato de 15 anos a partir dos 60 anos. Porque é mandato para ministro da Suprema Corte para coroar uma carreira jurídica brilhante e não para, a partir dali, desenvolver escritórios de advocacia", declarou Leite.

A declaração foi feita em evento do Brazilian Regional Markets (BRM), plataforma de inteligência e relacionamento da Futura/Apex dedicada ao desenvolvimento dos mercados regionais brasileiros. O evento também contou com a presença dos presidentes do União Brasil, Antônio Rueda, e do PP, Ciro Nogueira, além do pré-candidato à Presidência pelo PSD Ronaldo Caiado.

Leite também defendeu um definição maior sobre o teto do funcionalismo público e uma reforma previdenciária com ajuste dinâmico.

"A reforma da Previdência já perdeu uma parte da sua potência .. Acho que a reforma da Previdência precisa ser feita com um ajuste dinâmico, que é, mediante a evolução do perfil demográfico da população, automaticamente já haver gatilhos que vão ajustando justamente regras previdenciárias", falou.