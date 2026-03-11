Presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - AFP

Publicado 11/03/2026 14:41

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, aponta que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empata com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na simulação de segundo turno. Ambos registram 41% de menções no cenário.

Outros 16% dizem votar branco ou nulo, e 2% estão indecisos. As últimas três rodadas do levantamento mostram o petista em tendência de queda e Flávio, em alta: Lula foi de 45% de preferência em janeiro de 2026 a 41%, enquanto o senador do PL foi de 38% a 41% no período



Segundo a pesquisa, Lula lidera numericamente todos os cenários de primeiro turno. Dependendo das opções de voto que são apresentadas ao entrevistado, porém, há um empate técnico entre o presidente e Flávio Bolsonaro. É o caso de cinco dos sete cenários de primeiro turno avaliados pelo levantamento.



A Genial/Quaest entrevistou 2.004 brasileiros em domicílios entre os dias 6 e 9 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05809/2026.



Lula lidera as menções na pesquisa espontânea, quando os entrevistados respondem a intenção de voto por conta própria. São 18% os entrevistados pela Genial/Quaest que declaram voto no petista, enquanto 10% afirmam apoiar Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, são 69% os entrevistados que se declaram indecisos.



Cenários de primeiro turno



No cenário de primeiro turno em que o representante do PSD é o governador do Paraná, Ratinho Júnior, Lula tem 37% e Flávio, 30% O paranaense registra 7%, sendo seguido pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3%. Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC) tem 1% cada. São 5% os indecisos, e 16% afirmam que não pretendem votar.



Lula também lidera o cenário de primeiro turno em que o representante do PSD é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que ainda não está filiado ao partido, mas promete se juntar à legenda de Gilberto Kassab. Nesse cenário, Lula tem 39%, Flávio, 32%, Caiado, 4%, e Zema, 2%. Renan e Aldo tem 1% cada. São 16% os que votam branco ou nulo, e 5% estão indecisos.



Nas demais simulações de primeiro turno, Lula está à frente numericamente, mas a situação é de empate técnico com Flávio Bolsonaro dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.