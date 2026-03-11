Luiz Roberto Barroso disse que Supremo não pode ser alvo de julgamentos precipitadosValter Campanato/Agência Brasil
Barroso: STF passa por momento difícil, mas um fato não conta história da instituição
Ministro aposentado do Supremo afirmou ter 'simpatia' pela proposta de um código de ética para os integrantes da Corte
O que se sabe sobre denúncia de estupro coletivo envolvendo cinco adolescentes em escola de São Paulo
Secretaria Estadual de Educação informou que vai apurar a conduta da direção da unidade
Corpo de mulher é encontrado carbonizado dentro de mala em João Pessoa
Homem teria sido visto tentando queimar sacos de lixo na rua
TV, ventilador e banheiro individual: saiba como é a cela onde Filipe Martins está preso no Paraná
Ex-assessor de Bolsonaro cumpre pena na Cadeia Pública Hildebrando de Souza, localizada em Ponta Grossa
Fundador da Reag confirma Master entre clientes da empresa e nega ligação com PCC à CPI
Gestora de recursos teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em janeiro
Ubá confirma primeira morte por leptospirose após enchentes
Vítima é uma mulher com idade entre 30 e 35 anos
