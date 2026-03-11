Atualmente, o município tem 41 casos suspeitos, que seguem em investigação - AFP

Publicado 11/03/2026 12:21

A Prefeitura de Ubá, em Minas Gerais, confirmou, nesta quarta-feira (11), a primeira morte por leptospirose no município após as fortes chuvas registradas em fevereiro. A vítima é uma mulher com idade entre 30 e 35 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em boletim de atualização da situação epidemiológica, a confirmação da doença ocorreu por meio de exame laboratorial do tipo RT-qPCR, que detectou a presença do vírus.

Atualmente, o município tem 41 casos suspeitos, que seguem em investigação. As amostras coletadas já foram encaminhadas para análise, e os pacientes aguardam os resultados.

A leptospirose é uma infecção causada por bactérias do gênero Leptospira, geralmente transmitida pelo contato com água ou lama contaminada pela urina de animais, principalmente ratos. Os sintomas costumam aparecer entre 2 e 14 dias após a contaminação e podem variar de leves a graves.

Entre eles, estão:

- Febre alta;

- Dor de cabeça;

- Dor muscular, especialmente nas panturrilhas e lombar;

- Olhos vermelhos;

- Náuseas e vômitos;

- Cansaço intenso;

- Calafrios.