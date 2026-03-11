Testemunhas viram o homem golpear o cachorro até a morte em um campo de futebol, próximo a uma ponte - Reprodução / Google Street View

Publicado 11/03/2026 10:17

Um homem, de 49 anos, foi preso, na segunda-feira (9), suspeito de matar um cachorro a pauladas em Divinópolis, Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas viram o homem golpear o cachorro até a morte em um campo de futebol, próximo a uma ponte, e, em seguida, acionaram os agentes. Os policiais encontraram o investigado ao lado do corpo do cachorro.

Questionado pelos militares, o homem afirmou que seguia em direção ao Centro da cidade quando encontrou o animal caído, já sem vida, perto do campo de futebol. Ele confirmou que moveu o corpo do cachorro até a calçada.

A PM conseguiu acesso às câmeras de segurança do local. Nas filmagens, não é possível ver o momento da agressão, mas os agentes identificaram que o suspeito estava no local desde a manhã do crime, diferente do que contou aos policiais.

Ele foi preso e prestou depoimento à 2ª Central Estadual do Plantão Digital. Em seguida, acabou liberado. Ainda segundo a corporação, os fatos seguem em apuração.