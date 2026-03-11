Duas equipes do Corpo de Bombeiros se mobilizaram para a ocorrência - Reprodução / Redes sociais

Duas equipes do Corpo de Bombeiros se mobilizaram para a ocorrênciaReprodução / Redes sociais

Publicado 11/03/2026 09:33

Um viaduto em construção desabou, na noite desta terça-feira (10), na Avenida 31 de Março, em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Três pessoas ficaram feridas.

No local, constatou-se que a queda de uma viga desencadeou o desabamento. Duas equipes do Corpo de Bombeiros se mobilizaram para a ocorrência. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, três pessoas ficaram feridas e seguiram para o Hospital Municipal de Diadema.

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo se manifestou sobre o ocorrido.

"A Prefeitura de São Bernardo informa que, na noite de terça-feira (10), durante o lançamento das vigas das obras do Viaduto do Corredor dos Couros, na região da Avenida 31 de Março, houve o rompimento de um cabo de proteção localizado no interior de uma das vigas da estrutura.

Com o rompimento, uma das vigas acabou colidindo com as demais peças da estrutura, o que ocasionou a queda de parte de um dos vãos da estrutura. O município esclarece que as causas do ocorrido estão sendo apuradas.

Três trabalhadores que atuavam na obra foram avaliados por equipes de atendimento. Nenhum deles precisou ser hospitalizado e todos já estão em casa em recuperação. A Prefeitura acompanha a situação e segue apurando as circunstâncias do caso."