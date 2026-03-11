Duas equipes do Corpo de Bombeiros se mobilizaram para a ocorrênciaReprodução / Redes sociais
Vídeo: Viaduto em construção desaba e deixa três feridos em SP
Estrutura cedeu após queda de viga durante obra em São Bernardo do Campo
Polícia de São Paulo apura denúncia de estupro coletivo envolvendo cinco adolescentes
Caso teria ocorrido em banheiro de escola
PF faz operação contra esquema de migração ilegal de brasileiros para os EUA
Vítimas eram ameaçadas para a realização de pagamentos
Ministérios se unem para repudiar vídeos no TikTok que simulam agressões a mulheres
Imagens exibem jovens ensaiando chutes, socos e esfaqueando manequins que representam a figura feminina
Homem morre e três mulheres ficam feridas após ataque de abelhas em fazenda de MG
Vítimas foram feridas durante o trabalho em área rural de Rio Paranaíba
Alckmin defende apuração rigorosa no caso Master
Em entrevista, vice-presidente também falou sobre os efeitos econômicos da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã
