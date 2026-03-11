Colmeia precisou ser queimada pelos militares devido ao risco de novos ataques - Divulgação / PM

Colmeia precisou ser queimada pelos militares devido ao risco de novos ataquesDivulgação / PM

Publicado 11/03/2026 08:21

Um homem, de 42 anos, morreu, na segunda-feira (9), após ser atacado por um enxame de abelhas em uma fazenda na zona rural de Rio Paranaíba, Minas Gerais. Outras três mulheres, de 44, 48 e 50 anos, ficaram feridas.

Segundo o gerente da propriedade, cerca de 18 trabalhadores faziam capina na fazenda quando um enxame de abelhas atacou o grupo. Quatro profissionais sofreram o ataque e receberam socorro de colegas de trabalho.

O homem, que não resistiu, foi levado ao Hospital Municipal da cidade em estado grave, já em parada cardiorrespiratória, segundo a Polícia Militar. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas sem sucesso.

Uma testemunha contou que a vítima conseguiu correr para fugir das abelhas, mas, em seguida, teria apresentado fraqueza e dificuldade para respirar. Ainda de acordo com o relato, o funcionário tinha problemas respiratórios, que podem ter sido agravados após o ataque. As outras três vítimas receberam socorro após sofrerem ferimentos causados pelas picadas.

A Patrulha Rural registrou a ocorrência no local. Durante o atendimento, o enxame também atacou os policiais. O Corpo de Bombeiros foi acionado. A colmeia precisou ser queimada pelos militares devido ao risco.