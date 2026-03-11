Colmeia precisou ser queimada pelos militares devido ao risco de novos ataquesDivulgação / PM
Homem morre e três mulheres ficam feridas após ataque de abelhas em fazenda de MG
Vítimas foram feridas durante o trabalho em área rural de Rio Paranaíba
Alckmin defende apuração rigorosa no caso Master
Em entrevista, vice-presidente também falou sobre os efeitos econômicos da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã
Moraes autoriza visita de assessor de Trump a Bolsonaro
Darren Beattie é um crítico do governo Lula e da atuação do ministro do STF
Anvisa libera medicamentos para diabetes, câncer de mama e angioedema
Registros dos remédios foram publicados no Diário Oficial da União
Brasil conclui desligamento da TV analógica
Encerramento dos trabalhos libera faixa para ampliação da internet 4G no país
Senado aprova reestruturação de carreiras do serviço público federal
Estão previstos 24 mil novos cargos efetivos
