Um dos medicamentos aprovados pela Anvisa é indicado para tratamento de câncer de mama em pacientes adultosReprodução/Agência Brasil
Anvisa libera medicamentos para diabetes, câncer de mama e angioedema
Registros dos remédios foram publicados no Diário Oficial da União
Anvisa libera medicamentos para diabetes, câncer de mama e angioedema
Registros dos remédios foram publicados no Diário Oficial da União
Brasil conclui desligamento da TV analógica
Encerramento dos trabalhos libera faixa para ampliação da internet 4G no país
Senado aprova reestruturação de carreiras do serviço público federal
Estão previstos 24 mil novos cargos efetivos
Pesquisa aponta que 51% desaprovam Lula e 43% aprovam
Atual presidente não tem a confiança de 56% dos população
Cármen Lúcia critica falta de espaços de poder para mulheres
Ministra falou hoje na abertura da sessão do TSE
Fies 2026: pré-selecionados têm esta quarta (11) para completar cadastro
Etapa é obrigatória para conseguir o financiamento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.