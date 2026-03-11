Darren Beattie visitará Bolsonaro na próxima quarta-feira - Departamento de Estado/Divulgação - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 11/03/2026 07:58

São Paulo - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou na noite da terça-feira, 10, que Darren Beattie, assessor sênior do governo Donald Trump para políticas relacionadas ao Brasil, visite o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha, na próxima quarta-feira, 18.

A defesa de Bolsonaro havia pedido permissão ao ministro mais cedo. "O visitante (Beattie) cumprirá agenda oficial no Brasil e estará em Brasília por curto período, circunstância que acaba por inviabilizar a realização da visita nas datas ordinárias atualmente previstas para visitação (quartas-feiras e sábados)", dizia a solicitação do ex-presidente, que cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Os advogados de Bolsonaro tinham solicitado autorização excepcional para que a visita ocorresse no dia 16 de março, no período da tarde, ou no dia 17, pela manhã ou no início da tarde, "observadas todas as regras de segurança e controle do estabelecimento prisional".

Moraes, porém, rejeitou as datas propostas afirmando que "não há previsão legal ou excepcionalidade para realizar alteração específica de dia de visitação". Segundo ministro, os visitantes devem se adaptar ao regime do estabelecimento prisional, "e não o contrário". Com isso, fixou a visita para o dia 18.

No dia 2 de março, ao negar o pedido de prisão domiciliar ao ex-presidente, Moraes afirmou que Bolsonaro "tem recebido grande quantidade de visitas de deputados federais, senadores, governadores e outras figuras públicas, o que comprova intensa atividade política e reforça os atestados médicos que apontam sua boa condição de saúde física e mental".

Crítico

Nomeado no mês passado para o cargo, Darren Beattie é o responsável por conduzir as políticas e ações de Washington em relação a Brasília. O assessor é um crítico do governo Lula e da atuação de Moraes.

Em julho do ano passado, Beattie disse nas redes sociais que Moraes é "o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição dirigido contra Bolsonaro".

