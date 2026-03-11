Ordens judiciais são executadas em endereços ligados aos investigados nos municípios de Ipatinga e Santana do ParaísoDivulgação/ PF
Além das medidas, a Justiça determinou o arresto de bens e valores até o limite de R$ 700 mil. O objetivo é assegurar eventual ressarcimento e impedir a dissipação do patrimônio obtido com a atividade criminosa.
A ação é um desdobramento da Operação Monterrey, também conduzida pela PF, em que os resultados iniciais permitiram identificar novos elementos e pessoas ligadas ao grupo criminoso investigado.
Segundo a corporação, os suspeitos aliciavam pessoas interessadas em migrar de forma irregular para os Estados Unidos.
Os investigados poderão responder, entre outros crimes, por promoção de migração ilegal, prevista na legislação brasileira, sem prejuízo da responsabilização por outros delitos que venham a ser comprovados ao longo das investigações.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.