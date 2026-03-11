Ordens judiciais são executadas em endereços ligados aos investigados nos municípios de Ipatinga e Santana do Paraíso - Divulgação/ PF

Publicado 11/03/2026 08:54

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (11), a Operação Elo Oculto, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre um esquema de promoção de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de Montes Claros (MG). As ordens judiciais são executadas em endereços ligados aos investigados nos municípios de Ipatinga e Santana do Paraíso, em Minas Gerais.



Além das medidas, a Justiça determinou o arresto de bens e valores até o limite de R$ 700 mil. O objetivo é assegurar eventual ressarcimento e impedir a dissipação do patrimônio obtido com a atividade criminosa.



A ação é um desdobramento da Operação Monterrey, também conduzida pela PF, em que os resultados iniciais permitiram identificar novos elementos e pessoas ligadas ao grupo criminoso investigado.



Segundo a corporação, os suspeitos aliciavam pessoas interessadas em migrar de forma irregular para os Estados Unidos.

"A investigação também apontou que migrantes e familiares eram ameaçados como forma de coagir o pagamento de valores referentes à travessia", detalhou a PF.



Os investigados poderão responder, entre outros crimes, por promoção de migração ilegal, prevista na legislação brasileira, sem prejuízo da responsabilização por outros delitos que venham a ser comprovados ao longo das investigações.