Ação da Polícia Civil cumpriu nove mandados de prisão e três flagrantes - Divulgação/ Ascom PC

Publicado 11/03/2026 09:37

A Polícia Civil da Bahia prendeu 12 pessoas na manhã desta quarta-feira (11) durante a Operação Peptídeos, que investiga a comercialização clandestina de medicamentos utilizados no tratamento de diabetes tipo 2, mas vendidos irregularmente para fins estéticos e de emagrecimento.

As detenções ocorreram nos bairros de Valéria, Cajazeiras, Canabrava, Ondina, Barra, Pituba, Caminho das Árvores e Costa Azul, em Salvador, além dos municípios de Lauro de Freitas e Camaçari, na Região Metropolitana, e Feira de Santana, no interior do estado.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), três pessoas foram presas em flagrante e outras nove por mandados judiciais. Também foram cumpridos 57 mandados de busca e apreensão nas mesmas regiões e na cidade de São Paulo.



Durante a ação, os agentes apreenderam medicamentos, entre eles uma substância proibida no Brasil chamada "Retatrutide", utilizada para tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.



Entre os alvos das medidas judiciais estão dois hospitais, sete clínicas de estética, uma loja de cosméticos, uma farmácia e diversos imóveis residenciais ligados a profissionais das áreas de saúde e estética.



"As investigações apontam que os envolvidos integrariam uma rede estruturada voltada à comercialização clandestina de substâncias utilizadas no tratamento de diabetes tipo 2, mas que vinham sendo amplamente divulgadas e vendidas para fins estéticos e de emagrecimento, muitas vezes sem prescrição médica e fora dos padrões sanitários exigidos", detalhou a SSP-BA.





