Ação da Polícia Civil cumpriu nove mandados de prisão e três flagrantesDivulgação/ Ascom PC
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), três pessoas foram presas em flagrante e outras nove por mandados judiciais. Também foram cumpridos 57 mandados de busca e apreensão nas mesmas regiões e na cidade de São Paulo.
Durante a ação, os agentes apreenderam medicamentos, entre eles uma substância proibida no Brasil chamada "Retatrutide", utilizada para tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.
Entre os alvos das medidas judiciais estão dois hospitais, sete clínicas de estética, uma loja de cosméticos, uma farmácia e diversos imóveis residenciais ligados a profissionais das áreas de saúde e estética.
"As investigações apontam que os envolvidos integrariam uma rede estruturada voltada à comercialização clandestina de substâncias utilizadas no tratamento de diabetes tipo 2, mas que vinham sendo amplamente divulgadas e vendidas para fins estéticos e de emagrecimento, muitas vezes sem prescrição médica e fora dos padrões sanitários exigidos", detalhou a SSP-BA.
