Ocorrência foi apresentada na Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte, onde ocorreram as autuações por roubo e estuproReprodução / Google Street View
Homem é preso suspeito de roubar e estuprar idosa no Ceará
Crime ocorreu dentro da casa da vítima em Limoeiro do Norte
Homem é preso suspeito de matar cachorro a pauladas em MG
Testemunhas acionaram a polícia após verem agressão em campo de futebol
Polícia prende 12 suspeitos de vender canetas emagrecedoras na Bahia
Agentes apreenderam substâncias proibidas usadas no tratamento de diabetes e obesidade
Vídeo: Viaduto em construção desaba e deixa três feridos em SP
Estrutura cedeu após queda de viga durante obra em São Bernardo do Campo
Polícia de São Paulo apura denúncia de estupro coletivo envolvendo cinco adolescentes
Caso teria ocorrido em banheiro de escola
PF faz operação contra esquema de migração ilegal de brasileiros para os EUA
Vítimas eram ameaçadas para a realização de pagamentos
