Ocorrência foi apresentada na Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte, onde ocorreram as autuações por roubo e estuproReprodução / Google Street View

Publicado 11/03/2026 11:20

Um homem, de 29 anos, foi preso, nesta terça-feira (10), suspeito de roubo e estupro de uma idosa, de 61 anos, em Limoeiro do Norte, Ceará. Durante a ação, a Polícia Militar (PM) resgatou o celular roubado da vítima.

O crime contra a mulher, que não teve a identidade revelada, aconteceu na segunda-feira (9). A ocorrência teve início após a PMCE ser informada sobre um crime de roubo seguido de violência sexual registrado em uma residência localizada no Sítio Ilha.

No local, a vítima relatou que um indivíduo armado com uma faca invadiu sua casa, anunciou o roubo e subtraiu seu aparelho celular. Em seguida, mediante grave ameaça, obrigou a vítima a manter relações sexuais contra a própria vontade.

A vítima informou aos policiais as características físicas do suspeito e relatou que ele havia fugido em uma motocicleta do tipo Honda NXR Bros, de cor laranja. Durante as diligências, os militares tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança de uma residência da localidade, que registraram a passagem do suspeito utilizando uma motocicleta com as mesmas características informadas.

O suspeito informou que havia descartado a faca e as roupas utilizadas no crime em um rio da região, não sendo possível localizar os objetos. Antes da prisão, populares tentaram agredi-lo, mas os agentes impediram. O suspeito possui antecedentes criminais por porte de arma branca, roubo, lesão corporal, dano, desacato, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte, onde ocorreram as autuações por roubo e estupro.